Miss France 2022 : le Zénith, une salle taillée pour l'événement

L'élection de Miss France retrouve un écrin qu'elle connaît : le Zénith de Caen, où avait été sacrée la bretonne Laury Thilleman en 2010. Les répétitions ont commencé mercredi avec les Miss dans la salle de spectacle caennaise où les équipes de production ont installé un décor très imposant.

"L'avantage d'un Zénith, c'est qu'on y fait des spectacles". Puisque l'émission est avant tout un grand spectacle, Frédéric Gilbert, le producteur de Miss France, est content d'avoir pu trouver ses marques dans une salle taillée pour l'événement. "Le soir de l'élection, il y a 450 techniciens en tout qui vont œuvrer à faire la plus belle émission possible. On ne pourrait pas faire Miss France ailleurs que dans des salles de spectacle comme ça".

"Le décor est énorme, cette année l'écran fait 22 mètres de long sur 9 mètres de haut, on l'a encore agrandi cette année. Pareil pour la scène, elle est à 1,5 mètre du sol. On a 12 mètres de profondeur sur la scène basse. Si on prend la scène basse et la scène haute, on a presque 20 mètres. C'est un vrai gros spectacle", décrit Frédéric Gilbert.