Sylvie Tellier ne lâche rien pour Miss France 2021. Après avoir expliqué que des sélections "2.0" par vidéos se déroulent en ce moment pour la sélection des candidates, la directrice générale de la société Miss France en dit plus sur l'organisation de la finale, diffusée chaque année en décembre.

Mais pour le moment, il est difficile d'imaginer qu'un événement réunissant tant de gens dans un espace fermé pourrait se tenir, alors que le monde continue de lutter contre le coronavirus et prépare la société d'après avec le déconfinement. Ce n'est pas pour autant que Sylvie Tellier baisse les bras, comme l'explique à LCI : "Ça devait déjà être une élection particulière parce que c'est le centenaire, mais j'avoue que je ne l'avais pas imaginée comme ça ! Nous essayons d'être optimistes".

"Pour les régions qui ne peuvent pas reprogrammer ces élections, nous proposons aux jeunes femmes de se présenter en vidéo. Nous avons ouvert ça à toutes les régions pour ne pas perdre de temps et pour rassurer les candidates. On s'organise, on est créatif et on fait tout ce qui est nécessaire pour qu'il y ait une élection au mois de décembre", poursuit Sylvie Tellier.