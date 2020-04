publié le 21/04/2020 à 16:37

C'est une première dans l'histoire du concours Miss France, les candidates ne rencontreront pas de jury lors des étapes de sélections. En effet, dans le contexte inédit qu'est le confinement, le comité s'adapte et lance alors des sélections 2.0.

Si la pandémie de coronavirus a chamboulé la planète entière, ce n'est pas l'élection Miss France qui va y échapper. Bien que la finale ne soit pas dans l'immédiat, l'organisation du concours en prend un sacré coup, comme le révèle Sylvie Tellier dans les colonnes du Parisien. En effet, avant la grande cérémonie où est attribuée la prestigieuse couronne, ont lieu les élections départementales puis régionales.

“Toutes nos élections locales sont remises en cause, il a fallu vite se remonter les manches, trouver de nouveaux moyens pour continuer à avancer coûte que coûte”, a déclaré à nos confrères du Parisien la directrice de Miss France. Et pour cause, cette année exit les sélections classiques face à un jury et bienvenue le recrutement 2.0. Pour Sylvie Tellier, il est hors de question d'annuler la cérémonie. "Il n'est absolument pas question que l'élection n'ait pas lieu. Même si elle se fait dans des conditions particulières, elle se fera. D'autant que cela tombe l'année du centenaire de l'élection".

Des sélections pensé pour la "génération Instagram"

En effet, le concours de beauté célèbre ses 100 ans cette année, et pour l'événement un remaniement impromptu vient s'ajouter à l'organisation. Les candidates doivent alors envoyer trois vidéos de quelques minutes chacune : "Une pour se présenter face caméra comme un CV, une dans laquelle elles défilent dans leur jardin ou leur salon, et une dans laquelle elles doivent montrer un de leurs talents" précise Sylvie Tellier.

Si l'ex-Miss France ne souhaite pas de défilé en maillot de bain, elle se réjouit de ce nouveau mode de sélection qui selon elle est "pensé pour les jeunes filles d'aujourd'hui" qu'elle qualifie de "génération Instagram, souvent très aguerrie aux outils numériques". La directrice Miss France souligne que parmi les candidatures déjà reçues, "les filles sont très scolaires, très apprêtées. Typiquement, c'est un moyen de voir comment elles se débrouillent avec les réseaux sociaux et de tester leur façon de s'exprimer".

Un voyage des Miss "made in France" ?

Chaque année est organisé le fameux voyage entre Miss. C'est durant celui-ci que les portraits des concourantes à la couronne sont filmés, pour être diffusés le soir de la grande finale quelques semaines plus tard. Si le comité emmène généralement ses Miss régionales dans des destinations paradisiaques, les plans pourraient bien être compris cette année.

Mais pas de quoi décourager Sylvie Tellier qui assure que, si d'ici la rentrée, les voyages à l'étranger restent compliqués, la France accueillera ce séjour de préparation. “Il y a plein de très beaux endroits en France. Nous irons tous à La Baule par exemple”, assure l’organisatrice.

Quelques candidates ont eu le temps de passer devant un jury avant que l'épidémie ne vienne bousculer les plans du comité. Par conséquent, celui-ci précise que les sélections par vidéos ne concernent pas les Miss départementales ayant été élues avant la mise en place du confinement. "On va envoyer cela à toutes nos délégations départementales pour ensuite de ne pas perdre de temps sur les finales régionales", a précisé Sylvie Tellier à Télé Loisir.