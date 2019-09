Miss France 2020 : qui est Marine Clautour, élue Miss Normandie ?

publié le 21/09/2019 à 09:01

De nombreuses jeunes femmes aimeraient lui ressembler. Vendredi 20 septembre, Miss Normandie 2019 a été élue à Tinchebray, dans l'Orne : c'est Marine Clautour qui a remporté le concours parmi 15 candidates âgées de 18 à 24 ans.

La jeune femme rousse de 21 ans et de 1,72 m est originaire de Rouen. L'étudiante en master "gestion du patrimoine et des assurances" n'a pas pu retenir ses larmes de ses beaux yeux bleus à l'annonce du résultat.

"Il y a beaucoup de fierté en tant que maman", lance Sandrine, sa mère. "Pour moi aussi, d'autant plus qu'on est sœurs jumelles, c'est comme si je faisais l'élection avec elle", poursuit Camille, sa sœur à France Bleu. Son petit ami, Jules, est également très fier : "on la soutient depuis le début, et on va la suivre jusqu'au bout !"

Vaimalama Chaves, Miss France 2019, est venue déposer la précieuse couronne sur la tête de Marine. Quant à Anaëlle Chrétien, Miss Normandie 2018, elle a passé le flambeau à la nouvelle miss. "C'est la plus belle parenthèse de ma vie qui se referme", a-t-elle confié à la radio locale.

Elle représentera donc son département pour l'élection de Miss France 2020