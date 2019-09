Justine Delmas est née à Bergerac et réside non loin de là, à Saint-Sauveur-de-Bergerac.

Crédits : Capture d'écran / Instagram @justinedelmasoff | Date :

publié le 16/09/2019 à 12:12

Sa deuxième participation fut la bonne. Samedi 14 septembre, Justine Delmas a été élue Miss Aquitaine face à 15 autres concurrentes à Bergerac (Dordogne). La native de la cité de Cyrano, qui habite à quelques kilomètres de là, à Saint-Sauveur-de-Bergerac concourait cependant sous les couleurs du Médoc.

En effet, en 2016, elle s'était déjà présentée au concours régional avec l'écharpe de Miss Périgord, et avait terminé 2e dauphine de Miss Aquitaine. Et le règlement est clair : une candidate ne peut pas se représenter dans le même département. Cette année, elle a donc choisi de concourir en tant que Miss Médoc, ayant des attaches familiales en Gironde, explique Sud Ouest.

Actuellement en licence de droit à Périgueux, la jeune femme connaît bien le milieu de la mode. Elle a en effet déjà participé à plusieurs défilés et shootings photo. Celle qui n'a pas ménagé ses efforts pour mettre toutes les chances de son côté (en faisant notamment beaucoup de musculation et de wakeboard) a une ambition : faire rayonner le Bergeracois et plus particulièrement son "cher" village de Saint-Sauveur-de-Bergerac, rapportent nos confrères.

Justine Delmas sera-t-elle la 7e Miss Aquitaine à être couronnée Miss France ? Réponse le 14 décembre prochain lors de la grande finale du concours organisée au Dôme de Marseille.