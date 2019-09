publié le 14/09/2019 à 03:18

Andréa Magalhaes a ravi la couronne de Miss Midi-Pyrénées 2019 aux 17 autres prétendantes au titre. La jeune femme de 20 ans, étudiante en biologie à Toulouse, représentera donc sa région le 14 décembre prochain à Marseille lors de l'élection de Miss France.

C'est à Mazamet dans le Tarn et devant pas moins de 1.200 spectateurs, dont Miss France 2019 Vaimalama Chaves, que la jeune gersoise a été choisie. Originaire du petit village de Viozan , Andréa Magalhaes avait été élue Miss Gers 2019 en juillet dernier. "Une aventure riche humainement, (qui) m'a permis d'aller plus vers les gens et donc de prendre confiance", confiait-elle à nos confrères de La Dépêche.

Sera-t-elle la 2e Miss Midi-Pyrénées à être élue Miss France ? La dernière à avoir remporté le titre était Chloé Mortaud, en 2009. Pour être fin prête le jour J, Andréa Magalhaes participera avec toutes les miss régionales à un voyage de préparation organisé cet automne à Tahiti.