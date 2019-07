publié le 12/07/2019 à 07:02

Miss France 2020 c'est en décembre, mais on connaîtra bientôt les premières prétendantes. Le calendrier des élections régionales a été dévoilé. Miss France 2019, Vaimalama Chaves, et Sylvie Tellier, la Directrice Générale de l'Organisation Miss France, vont sillonner les routes de France jusqu'en octobre.

Les 29 plus belles jeunes femmes des différentes régions de métropole et d'Outre-mer vont être élues et couronnées en vue de l'élection nationale. Elles se retrouveront toutes au Dôme de Marseille qui accueillera le concours annuel en décembre 2019. Une première depuis 1951 pour la cité phocéenne.

Comme l'an dernier, le tour de France des Miss régionales a commencé par Papeete, en Polynésie française, pour élire Miss Tahiti, le 21 juin. Il prendra fin le dimanche 27 octobre à Beauvais avec l'élection de Miss Picardie.

Les dates des élections régionales

Miss Tahiti : Matahari Bousquet a été élue le 21 juin à Papeete.

Miss Saint-Pierre-et-Miquelon (l'élection qui devait avoir lieu le 10 juillet a été annulée, il n'y aura pas de représentante de l'archipel cette année)

Miss Provence, jeudi 26 juillet à Cogolin

Miss Côte d’Azur, dimanche 28 juillet à Mandelieu-la-Napoule

Miss Guadeloupe, samedi 03 août à Gosier

Miss Languedoc-Roussillon, samedi 03 août à Vias

Miss Réunion, samedi 24 août à Saint-Denis

Miss Mayotte, samedi 31 août à Pamanzi

Miss Nouvelle-Calédonie, samedi 31 août à Païta

Miss Corse, vendredi 06 septembre à Porticcio

Miss Lorraine, samedi 07 septembre au Galaxie Amnéville

Miss Alsace, dimanche 08 septembre à Monswiller

Miss Midi-Pyrénées, vendredi 13 septembre à Mazamet

Miss Aquitaine, samedi 14 septembre à Bergerac

Miss Normandie, vendredi 20 septembre à Tinchebray

Miss Ile-de-France, samedi 21 septembre à Dammaris-les-Lys

Miss Bourgogne, dimanche 22 septembre à Autun

Miss Bretagne, vendredi 27 septembre à Ploemeur

Miss Martinique, vendredi 27 septembre à Fort-de-France

Miss Pays-de-Loire, samedi 28 septembre à Château-Gontier

Miss Limousin, vendredi 04 octobre à Aubusson

Miss Centre-Val-de-Loire, samedi 05 octobre à Déols

Miss Poitou-Charentes, dimanche 06 octobre à La Rochelle

Miss Champagne-Ardenne, vendredi 11 octobre à Troyes

Miss Nord-Pas de Calais, samedi 12 octobre à Orchie

Miss Guyane, samedi 12 octobre à Cayenne

Miss Auvergne, vendredi 18 octobre à Montluçon

Miss Rhône-Alpes, samedi 19 octobre à Bourg-en-Bresse

Miss Franche-Comté, dimanche 20 octobre à Besançon

Miss Picardie, dimanche 27 octobre à Beauvais