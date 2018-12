publié le 06/12/2018 à 08:06

À 19 ans, Wynona Gueraini est devenue Miss Provence après le départ de la compétition d'Aurélie Pons. La jeune femme, a en effet quitté Miss France "par amour" en août 2018. Le jury décide alors de choisir Wynona Gueraini (2e dauphine) pour représenter la région lors de l'élection de Miss France, le 15 décembre 2018 à Lille.



"J'étais contente pour le titre d'Aurélie et aujourd'hui, je respecte son choix de renoncer. C'est vrai que j'avais un peu peur du coup de la décision du jury. Je me suis demandé ce que l'on allait penser de moi aussi. Je suis la pièce rapportée ? Mais finalement, il faut profiter de la vie et réaliser ses rêves", confie ainsi Wynona Gueraini à La Provence.

Née à Martigues, la Miss Provence est en BTS en management des unités commerciales. Plus tard, elle aimerait être sa propre cheffe et ouvrir une entreprise de cosmétiques respectueux de la nature et des animaux. "Mon quotidien est bien chargé, c'est vrai. Je lis les journaux pour connaître l'actualité, je regarde aussi beaucoup la télévision. Je travaille sur mon ordinateur en faisant des fiches, me renseigne à la bibliothèque dans mon coin, à l'abri des regards. Une Miss doit aussi être intelligente. Il n'y a pas que le physique. C'est fini ce temps-là", poursuit-elle.