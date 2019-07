publié le 23/07/2019 à 12:47

Depuis qu'elle a été élue Miss France en décembre 2018, Vaimalama Chaves est régulièrement la cible d'attaques liées à son physique, sur internet. Des critiques que la jeune femme de 24 ans ne compte pas laisser passer sans rien dire.

"Les gens sont quand même cash. Ils aiment la bagarre (...) Comme j’aime aussi la bagarre, je réponds", a-t-elle expliqué dans une interview accordée à Télé Star publiée lundi 22 juillet. "Moi au moins, j’ai un cerveau. Et à ceux qui disent : 'il faut que tu fasses de la gym'. Eh bien non, j'ai gagné avec le corps que j'avais", se plait-elle à souligner.

Ce n'est pas la première fois que Vaimalama Chaves s'exprime sur les attaques qu'elle subit sur son physique. Il y a quelques mois, elle était revenue sur le harcèlement scolaire dont elle avait été victime plus jeune, alors qu'elle était en surpoids. "Les autres me disaient que je ressemblais à un sac", avait-elle confié, ajoutant que certains la surnommaient "le monstre".

Des critiques qu'elle a surmontées aujourd'hui. "À l'époque, je n'avais pas de recul. Les médisances m'affectaient beaucoup. Mais depuis, j'ai lu, j'ai réfléchi, j'ai mûri. Et j'ai réalisé que mon bonheur ne pouvait pas dépendre du regard des autres. Ce que les gens pensent ou disent, ça les regarde. Je ne veux pas les laisser me dicter leur loi¿! (...) Entre être une Miss bien en chair, mais épanouie et souriante, et être une Miss toute mince avec des abdos, mais frustrée, aigrie et affamée, j'ai choisi mon camp¿!".

Loin de vouloir s'enfermer dans le rôle de Miss, Vaimalama Chaves a annoncé qu'elle ne participerait pas aux élections de Miss Monde et Miss Univers et expliqué vouloir reprendre des études pour "devenir présidente de la Polynésie française".