publié le 15/12/2019 à 09:35

Une vraie surprise, et une explosion de joie dans la salle du Dôme de Marseille où se déroulait la 90e édition de Miss France. Alors que tout le monde donnait Miss Provence gagnante, c'est donc Miss Guadeloupe qui l'a emporté. Dans le détail, Clémence Botino l'emporte avec 31,95% des votes devant Lou Ruat, Miss Provence, qui a obtenu 30,66% des suffrages. Suivent Miss Tahiti avec 15,87%, Miss Bourgogne avec 15,64% et Miss Côte d'Azur 5,88%.



Après son sacre, Clémence Botino a assuré au micro RTL qu'elle voulait être "la meilleure version" d'elle-même. Quelques heures après son élection, elle n'en revient toujours pas : "Toutes mes émotions sont complètement mélangées, j'ai du mal à réaliser ce qui m'arrive. Je suis à la fois perdue et heureuse, un peu dans les nuages également. Je suis très fière de porter ce titre de Miss France".

Au moment des résultats, Miss Guadeloupe 2019 concède sa surprise : "J'ai regardé Miss Provence et j'ai cru que c'était elle alors qu'en fait, c'était Guadeloupe qui avait été dit. J'étais perdue et émue. Je ne savais pas qui regarder ni qui remercier. C'était vraiment le flou dans mon esprit avec beaucoup d'émotion".

Avec le sacre de Clémence Botino, la Guadeloupe obtient donc sa troisième Miss France après Véronique de la Cruz (1992) et Corinne Coman (2002). La nouvelle reine de beauté est âgée de 22 ans et étudie en Master d'histoire de l'art à la Sorbonne à Paris. Clémence Botino se prépare au métier de conservatrice du patrimoine.

C'est lors du voyage d'initiation à Tahiti que Miss Guadeloupe s'est distinguée en obtenant la meilleure note au test de culture générale avec 17,5/20 (moyenne de la promotion :12,8/20).

"Transmettre les valeurs qu'on m'a transmises"

Avec ce sacre, Clémence Botino reste modeste, expliquant après la cérémonie qu'elle allait "continuer à faire ce que je sais sais faire" c'est-à-dire "transmettre les valeurs qu'on m'a transmises. Partager mon amour pour l'histoire, le patrimoine et la culture."



"Je pense qu'au fond moi-même j'étais prête à me lancer dans cette aventure. Aujourd'hui pour avancer, il faut rester humble. Il faut faire des choses, prendre son temps et c'est ce qui m'a menée ici aujourd'hui" explique celle qui a devancé les trente candidates du concours.



Si elle consciente que sa "vie va changer du tout au tout" et que "cela peut effrayer" elle a affiché sa détermination et compte prendre ses responsabilités : "je suis prête en tout cas" a-t-elle assuré.