Miss France 2020 : découvrez le programme des 30 Miss avant l'élection

et Sylvain Zimmermann

publié le 10/12/2019 à 06:02

Il ne reste plus que six jours avec l'élection de Miss France 2020, qui se tiendra au Dôme de Marseille le samedi 14 décembre. Après avoir assisté à la victoire de l'OM contre Bordeaux au Stade Vélodrome dimanche 8, les 30 candidates ont repris le chemin des répétitions qui vont s'intensifier jusqu'au jour J. La dernière semaine, elles ont généralement moins le temps de visiter la ville qui les accueille.

Chaque Miss doit connaître tous les tableaux par cœur et doit répéter inlassablement toutes les chorégraphies de la soirée, même si évidemment il n'y aura pas 30 jeunes femmes en compétition jusqu'au bout. D'ailleurs, le jury de présélection a déjà choisi les 15 finalistes (et non 12 comme l'an dernier) mais les candidates l'apprendront samedi soir en direct comme tout le monde.

Tout le groupe va donc répéter tous les jours jusqu'à samedi. Vendredi 13, la pression montera d'un cran puisque les Miss régionales répéteront au Dôme dans les conditions du direct, et devant un public. Il est d'ailleurs encore possible d'acheter sa place pour cet événement dans les points de vente habituels. C'est complet pour l'élection.

Un programme très chargé

Le 14 décembre, jour de l'élection de Miss France 2020, sera très chargé. Les candidates répéteront pendant une longue partie de la journée. Les répétitions prendront fin à 17 heures et la retransmission de l'élection aura lieu à partir de 21 heures sur TF1. En fin de soirée, le nom de la grande gagnante sera dévoilé par Jean-Pierre Foucault.

Le jury de l'édition 2020 sera présidé par la capitaine des Bleues, Amandine Henry. Il sera complété par l'actrice Laëtitia Milot (Plus belle la vie, La Vengeance aux yeux clairs), le pâtissier Christophe Michalak, le chanteur Slimane, la chanteuse Vitaa, Mareva Galanter (Miss France 1999) et le journaliste sportif et présentateur télé Denis Brogniart. Si le spectacle sera assuré par les 30 Miss régionales, Robbie Williams, invité d'honneur, fera aussi le show.