Une candidate de Miss France 2020 a attiré l'attention des productions des Marseillais et de La Villa des cœurs brisés. Dans un entretien pour nos confrères du Figaro, Lou Ruat, Miss Provence, révèle qu'elle a en effet été approchée par les productions des deux émissions de télé-réalité.

"J’ai plus de 150.000 abonnés sur Instagram, on peut dire que je suis influenceuse. Depuis un an environ, je fais un peu de placements de produit. Je considère ça comme un job étudiant. Tout a commencé bêtement : je postais des photos de mon look, de mon maquillage. Et grâce aux re-post, il y a eu un effet boule de neige et beaucoup de personnes m’ont suivi", démarre Lou Ruat, précédemment élue Miss Bouches-du-Rhône.

"On m’a déjà repérée et proposé de participer à des émissions de télé-réalité comme Les Marseillais sur W9 et La Villa des cœurs brisés sur TFX mais j’ai toujours refusé. Je ne veux jamais faire de la télé-réalité. Je n’aime pas l’image que ces émissions renvoient des candidats", conclut la jeune femme de 18 ans qui défendra sa région à Marseille le 14 décembre au soir.