publié le 11/12/2018 à 08:29

Appartement, bijoux, robes de couturier, la prochaine Miss France sera hautement gâtée. Comme chaque année, la future reine de beauté nationale aura l'occasion, après son élection, de repartir avec de nombreux cadeaux offerts par le comité Miss France et ses partenaires.



La nouvelle Miss France pourra ainsi profiter d'un appartement mis à sa disposition pendant un an. Elle pourra s'y rendre avec sa voiture, son scooter ou son vélo électrique afin d'y déposer sa couronne, ainsi qu'une parure en or blanc et diamants - composée d'un collier et de boucles d'oreilles, et d'une bague 2 ors blanc et rose avec diamants.

Dix montres lui seront aussi attribuées. Elle pourra les porter avec les deux robes de gala griffées d'une marque célèbre. Un showroom complet de création haute couture sera mis à sa disposition. Lors de ses sorties publiques la nouvelle représentante de la France à l'international aura la possibilité de faire appel à un coiffeur. Une table de maquillage complète et des soins lui seront offerts.

Côté électronique, la reine de beauté n'aura rien à envier au plus passionnés de high-tech : un ordinateur et une télévision à écran incurvé lui seront donnés.



Si l'envie de voyager lui prend, Miss France 2019, aura la possibilité de profiter d'un voyage pour deux personnes Paris/île Maurice en vol direct en business class. Enfin, elle pourra voyager avec l'une des valises qui lui seront également offertes.