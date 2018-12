publié le 10/12/2018 à 16:05

Comme chaque année, Miss Tahiti comptera parmi les favorites du concours de beauté Miss France. La représentante de cette année, Vaimalama "Vai" Chaves, n'échappe pas à cette règle.



Il faut dire que la jeune femme de 23 ans disposent d'atouts considérables pour remporter l'écharpe et la couronne. Elle est titulaire d'un master de management, community manager dans une salle de sport et aimerait, à l'avenir, devenir professeure de marketing.

Son sourire ravageur, sa photogénie et ses grands yeux turquoise ne pourront que séduire le jury 100% féminin de cette année et le public. Elle a avoué être particulièrement déterminée "pour ne pas dire têtue" et compte bien aller le plus loin possible dans l'aventure Miss France. Depuis son élection comme Miss Tahiti, elle s'astreint à un programme strict : "beaucoup de sport et une alimentation saine". Vaimalama Chaves a expliqué vouloir défendre le respect et l'humilité.