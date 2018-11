publié le 23/11/2018 à 12:04

La photo a de quoi surprendre. Aurélie Pons, ancienne participante au concours Miss France 2019 a décidé de poser dénudée pour le magazine Technikart. Sur la "Une" du magazine, on aperçoit l'ex-Miss Provence nue, avec pour seul vêtement une paire de basket et un drapeau tricolore.



Un choix assumé de la part de la jeune femme de 22 ans. "Mon élection reste dans mon esprit mais, pourtant, elle déjà bien lointaine.(...) Cette couverture n'est pas une provocation. Elle n'a d'ailleurs rien à voir avec ce monde des Miss. C'était uniquement un travail. Un shooting de plus dans une carrière de mannequin. C'est tout.(...) Je ne vais pas me justifier sur le fait d'être dénudée sur la photo", a-t-elle déclaré au magazine TV Mag, avant de poursuivre : "Personne ne nous fera croire qu’apercevoir un dos, une épaule et des mollets a une quelconque signification sexuelle ou provocatrice".

En août dernier, la jeune mannequin avait rendu son écharpe de Miss Provence 2018. La raison ? Un jeune mannequin, prénommé Carlos, rencontré il y a peu, avec qui elle souhaite vivre le grand amour. C'est Wynona Gueraini - sa première Dauphine - qui a dû la remplacer au pied levé.