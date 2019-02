publié le 26/11/2018 à 08:02

Emma Wirtz a été couronnée Miss Lorraine 2018 le samedi 8 septembre au palais des congrès de Vittel (88), dans les Vosges. La jeune femme de 21 ans est née à Villers-lès-Nancy, en Meurthe-et-Moselle, et mesure 1m71. Elle souhaite se diriger vers une carrière dans le tourisme puisqu'elle est étudiante, en deuxième année, à l’école internationale Tunon de Nancy.



Très ordonnée, la jeune femme a été élevée dans la discipline et la rigueur. Son père, Philippe, est un ancien militaire. "J’adore voyager. Et je suis également réserviste dans l’Armée de l’air à la base d’Ochey. J’ai le grade de caporal. J’aime l’armée. Ses valeurs. Sa rigueur", a-t-elle confiée au journal Le Républicain Lorrain.

Un atout non négligeable qui pourrait la hisser au sommet du podium pour l'élection - le 15 décembre prochain - de Miss France 2019. Assez sportive, Emma Virtz pratique le saut en hauteur. Elle poste d'ailleurs pas mal de vidéos de ses exploits sur sa page Instagram.