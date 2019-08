publié le 16/08/2019 à 10:17

Elle vient de la poster. Le 16 août 2019, Miley Cyrus a dévoilé sa nouvelle chanson, Slide Away, qui pourrait parler de sa rupture avec Liam Hemsworth : elle parle de la fin d'une histoire d'amour. L'image d'illustration montre une bouteille d'alcool et des pilules flotter dans l'eau.

"Il était une fois... c'était un paradis, il était une fois... j'étais paralysée, je pense que les lumières du phare vont me manquer mais il est temps de laisser tomber. Il était une fois où c'était fait pour nous, puis je me suis réveillée un jour et tout était réduit en poussière... Mon amour nous nous sommes trouvés mais maintenant nous sommes perdus, donc il est temps de laisser tomber, dit-elle avec mélancolie dans sa nouvelle chanson. "Je veux ma maison sur les collines, je ne veux pas de whisky ni de pilules, je ne laisse pas facilement tomber (...) je vais retourner dans l'océan, vers les lumières de la ville" continue-t-elle dans Slide Away.

Dans un autre couplet, Miley Cyrus évoque ce que quelqu'un lui aurait dit : "Passe à autre chose, nous n'avons plus 17 ans, je ne suis plus celle que j'étais, tu dis que tout change et tu as raison nous sommes grands maintenant". Samedi 10 août 2019, Miley Cyrus et Liam Hemsworth (Hunger Games) ont officiellement annoncé s'être séparé, après 8 mois de mariage et 10 ans de relation.

> Miley Cyrus - Slide Away (Audio)