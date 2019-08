Liam Hemsworth se confie pour la première fois sur sa rupture avec Miley Cyrus

publié le 14/08/2019 à 10:13

Nouveau rebondissement dans l'histoire de couple de Miley Cyrus et de Liam Hemsworth. Après l'annonce officielle de leur séparation, l'acteur de 29 ans s'est confié dans un message Instagram publié sur son compte, pour faire taire les rumeurs.

"Juste un message rapide pour dire que Miley et moi venons de nous séparer et que je ne lui souhaite rien d'autre que de la santé et du bonheur", a-t-il écrit. "C'est une histoire privée, et je n'ai pas fait, et je ne compte pas faire de commentaires à des journalistes ou à des médias. Toutes citations qui me sont attribuées sont fausses. Paix et amour", a tenu à exprimer l'acteur Australien.

La chanteuse et l'acteur de Hunger Games se sont mariés en décembre 2018, dans le Tennessee, en toute intimité, au bout de 10 ans de relation tumultueuse. D'après une source qui se serait confiée au média américain TMZ, Miley Cyrus aurait essayé de sauver leur relation en lui proposant une thérapie de couple, mais l'acteur n'aurait "pas fait la part des choses".

S'ils ne sont pas officiellement divorcés, Miley Cyrus a été vue en compagnie de Kaitlynn Carter, une de ses amies et l'ex-femme de Brody Jenner. Les deux couples s'étaient rapprochés après l'incendie de leur maison à Malibu mais la relation de la chanteuse avec la jeune femme aurait évolué vers une relation amoureuse, toujours selon TMZ.