Miley Cyrus s'est mariée à Liam Hemsworth dans la plus stricte intimité

publié le 27/12/2018 à 11:20

Ils se sont enfin dit "oui". La chanteuse Miley Cyrus et son compagnon de longue date, l'acteur Liam Hemsworth ont annoncé s'être mariés dans leur maison de Franklin, située dans le Tennessee. C'est sur Twitter et Instagram que les deux tourtereaux ont dévoilé, mercredi 26 décembre 2018, une partie de leurs photos de mariage.



Ils s'étaient déjà fiancés une première fois en 2012 avant de se séparer, puis de se remettre à nouveau ensemble quelques mois plus tard. C'est dans la plus grande intimité que les deux stars se sont dit "oui", en présence de leur famille.

Robe blanche et smoking noir : les deux jeunes mariés ont échangé quelques mots tendres sur les réseaux sociaux afin de célébrer leur union. "10 ans plus tard..." a écrit la chanteuse de 26 ans. Un clin d’œil a leur histoire qui a débuté en juin 2009. Le comédien - vu dans Hunger Games - a posté un simple cœur avec écrit "Mon amour", avec une photo les montrant s'embrasser.