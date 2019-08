Miley Cyrus et Liam Hemsworth se séparent après 8 mois de mariage

publié le 11/08/2019 à 12:02

La chanteuse Miley Cyrus et l'acteur Liam Hemsworth se sont séparés après 8 mois de mariage et 10 ans de relation, a annoncé le magazine People ce samedi 10 août. Rencontrés sur le tournage du film La Dernière Chanson en 2009, leur relation a connu de multiples rebondissements.

C'est un représentant de la chanteuse qui a annoncé la nouvelle via un communiqué : "Liam et Miley ont convenu de se séparer pour le moment. Alors qu’ils évoluent et qu’ils changent en tant que partenaires et individus, ils ont décidé que c’était le mieux alors qu’ils se concentrent tous les deux sur eux-mêmes et leur carrière. Tout en prenant ce temps pour eux, ils restent des parents dévoués envers tous leurs animaux".

Une rumeur annonçant leur séparation circulait quelques heures. En effet, Miley Cyrus en vacances en Italie, avait posté une photo sur Instagram, sans sa bague de mariée. l'actrice aurait été photographiée embrassant Kaitlynn Carter, selon des photos révélées par Entertainment Tonight.

Une histoire d'amour tumultueuse

Lors d'une récente interview au magazine américain Elle, en juillet dernier, l'ancienne star Disney connue pour son rôle dans Hannah Montana, et qui a été aperçue récemment dans la série britannique Black Mirror, avait expliqué sa vision du couple et sa pansexualité.



"Est-ce que les gens pensent vraiment que je le suis le genre à rester à la maison pour préparer le dîner ? déclarait Miley Cyrus dans l'entretien. Je suis dans une relation hétérosexuelle mais je suis toujours très attirée par les femmes." "Je ne rentre pas dans les critères du rôle stéréotypé de la femme. Je n'aime même pas ce mot", avait-elle poursuivi.

Les deux stars s'étaient fiancés une première fois en 2012 avant d'annuler en 2013, puis s'étaient réconciliés en 2015. Miley Cyrus et Liam Hemsworth s'étaient mariés en décembre 2018, dans leur maison du Tennessee, au cours d'une cérémonie intime.