"Meilleur pâtissier célébrités" : qui sont les 24 candidats ?

A vos marques, prêts, pâtissez ! Le Meilleur pâtissier célébrités revient sur Gulli tous les mercredis soirs à 21h05. L'émission, dont la première sera diffusée le 5 janvier, est animée par Mercotte et le chef Norbert Tarayre. Chanteurs, acteurs, humoristes ou encore aventuriers, découvrez les 24 candidats de cette saison.

Chaque semaine, 4 célébrités vont s'affronter sur la mythique épreuve technique de Mercotte. Ils devront réaliser un gâteau dont ils ignorent tout et s'approcher au mieux du gâteau de référence. À la fin de l'épreuve, Mercotte et Norbert dégusteront les gâteaux de chacun et éliront le meilleur pâtissier du jour.

Lola Dubini, Malika Ménard, Joyce Jonathan et Jérôme Anthony, sur le thème flower power, feront un rainbow cake. Autour de la magie, Erika Moulet, Lou, Donel Jack’sman et Joan Faggianelli hériteront d'un hypnocake. Dans un décor hollywoodien, Karima Charni, Julie Ferrier, Vincent Desagnat et Gwendal Marimoutou devront réaliser un star cake. Cécile de Ménibus, Les Frangines et Ludovic Daxhelet s'affronteront sur le thème du tea time avec un carrot cake. Partiront pour un safari avec le rouleopard : Nadia Roz, Fabrice et Briac et Camille Lacourt. Enfin, Elodie Poux, Tareek, Valli et Lola Cès mettront la main à la pâte pour faire un gâteau de Versailles.

Une semaine après la victoire de Maud dans la 10ème saison du Meilleur pâtissier, qui sera le grand gagnant de cette spéciale célébrités ? Réponse dans quelques semaines.