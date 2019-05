publié le 07/05/2019 à 15:53

Il est (enfin) né le "Royal baby". Lundi 6 mai 2019, la planète apprenait la naissance du petit garçon de Meghan Markle et du prince Harry, après des mois d'attente et de rumeurs diverses. Et s'il était impossible de rater la mine réjouie du père annonçant l'heureux événement, celle du grand-père maternel est passée plus inaperçue.



"Je suis fier que mon nouveau petit-fils soit né au sein de la famille royale britannique et je suis sûr qu'il grandira pour servir la couronne et le peuple de Grande-Bretagne avec grâce, dignité et honneur", a confié Thomas Markle, le père de l'ancienne actrice américaine, au tabloïd britannique The Sun.



Alors que la mère de Meghan Markle, Doria Ragland, était conviée pour l'arrivée du petit garçon, Thomas Markle a quant à lui appris la naissance à travers l'annonce officielle, selon le média anglais. La duchesse de Sussex est en froid avec son père à cause, entre autres, de la publication de lettres dans la presse people. "J'espère que devenir mère lui ouvrira les yeux et mettra en lumière ce que signifie la famille", a-t-il également ajouté. Nouveau né pour une nouvelle entente ?