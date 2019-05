"Royal baby" : "Meghan, c'est le contraire de Kate", estime Stéphane Bern

publié le 07/05/2019 à 09:44

Un jour après sa naissance, le mystère entoure toujours le "royal baby". Si le prince Harry a dévoilé le sexe de son enfant (un petit garçon, ndlr) et son poids (3,3 kilos, ndlr), rien n'a filtré concernant son prénom, et son visage est encore secret. "Meghan Markle et Harry présenteront sûrement le bébé demain (mercredi 8 mai, ndlr)", annonce Stéphane Bern sur RTL ce mardi 7 mai.



"Meghan maîtrise sa communication. Elle a observé une seule règle, c'est d'avoir prévenu la reine Elizabeth II en premier", poursuit le journaliste, spécialiste des têtes couronnées. "C'est le contraire de la duchesse de Cambridge. Kate avait à chaque fois sa coiffeuse, sa maquilleuse et sortait avec le bébé tout chaud devant les photographes. Meghan, elle, elle prend son temps", explique l'animateur.

Stéphane Bern est d'ailleurs revenu sur la relation qu'entretiennent les épouses des princes William et Harry. "Je ne pense pas que les deux belles-soeurs aient une passion l'une pour l'autre, Meghan trouvant Kate un peu trop convenable, un peu trop da-dame", précise-t-il.

Et de pointer les différences entre les deux duchesses : "Meghan Markle est une femme à poigne, elle sait ce qu'elle veut. La reine respecte ses choix et s'entend très bien avec elle. Elle est en train de révolutionner les gênes et les règles de la royauté", conclut Stéphane Bern.