Meghan Markle a envoyé une lettre émouvante à son père pour renouer les liens

publié le 07/02/2019 à 22:15

Meghan contre-attaque. La duchesse de Sussex en a sans doute assez d'entendre dire qu'elle serait froide, calculatrice, déconnectée et une nouvelle diva au sein de la famille royale.



Ses amis volent donc à son secours et sous couvert d'anonymat dans la presse. Le magazine américain People s'est intéressé à cette contre-offensive pour en faire la une de l'hebdomadaire américain. L'un des axes de défense concerne Meghan et sa relation très compliquée avec son père, Thomas, et les premiers enfants de celui-ci, Samantha et Thomas Jr.

"Tout le monde fait comme si c'étaient des frères et sœurs qui s'éloignaient de plus en plus et il n'y a rien de plus faux. Ils n'ont jamais fait partie de sa vie". En effet, Meghan n'était qu'une enfant de 2 ans lorsque sa mère, Doria, seule invitée à son mariage avec Harry, s'est séparé de Thomas Markle. Ses autres enfants étaient déjà grands à l'époque et la différence spatiale et générationnelle a certainement créé une distance toute naturelle entre les enfants.

Il n'a jamais appelé ! Un proche de la famille Markle Partager la citation





Thomas Markle, qui multiplie les sorties médiatiques pour joindre sa fille ou régler ses comptes avec elle, aurait aussi un moyen très simple de contacter Meghan mais il n'en ferait pas usage. "Il sait comment la contacter. Elle n'a pas changé de numéro de téléphone. Il n'a jamais appelé. Il n'a jamais envoyé un texto, note la source de People. C'est très douloureux pour Meghan qui essaye toujours de bien faire les choses". D'après cette personne, Harry et Meghan avaient tout fait pour que Thomas soit présent le jour de leur mariage mais que ce dernier n'avait jamais répondu.



Meghan aurait écrit une lettre très émouvante à son père après cet épisode : "Papa, j'ai le cœur brisé. Je t’aime. Je n'ai qu'un père. S'il te plaît, arrête de jouer la victime à la télévision afin que nous puissions réparer le lien qui nous unit".



Thomas Markle aurait répondu lui aussi par écrit en demandant à sa fille de faire une opération de communication avec des photos dans la presse pour prouver que la relation est meilleure... ce qui n'a pas été bien perçu par sa fille. L'ami de la famille raconte : "Elle se disait : 'C'est l'opposé de ce que je suis en train de lui demander. Je lui dis que je ne veux pas communiquer avec les médias et il me demande une séance photo ! Il écoute quand je lui parle ?" La voie de la réconciliation semble encore longue.