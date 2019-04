et AFP

publié le 15/04/2019 à 18:31

Alors qu'il n'a même pas encore vu le monde, le premier enfant du prince Harry et de Meghan Markle a déjà des comptes à rendre. Outre les tabloïds et les fans, l'accouchement prévu fin avril, voire début mai 2019, est suivi par la justice américaine. Comme la future mère est d'origine américaine, son enfant aura la double nationalité.



"Lorsqu'un des deux parents d'un enfant est américain et qu'il a résidé aux États-Unis pendant cinq ans dont au moins deux après 14 ans, alors le bébé est américain", rappelle David Treitel, fondateur de l'American Tax Returns, une société de conseil pour les expatriés américains au Royaume-Uni. "C'est le cas de Meghan [Markle]", ajoute-t-il, précisant qu'il s'agit d'une première dans la famille royale.

La nationalité américaine est toutefois assortie de conditions particulièrement restrictives : comme tout bon citoyen américain qui naît, grandit et meurt n'importe où sur le globe, ce bébé devra chaque année montrer patte blanche au fisc de son pays d'origine.

À partir de sa naissance, les comptes en banque du bébé alimentés en argent frais par des parents soucieux de son avenir devront être déclarés. Tout comme les revenus qu'il pourrait générer si ses parents décidaient par exemple de lui faire suivre les traces de sa mère, ancienne actrice de la série Suits, en faisant de lui un bébé star du petit ou grand écran.