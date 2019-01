publié le 08/01/2019 à 14:22

Meghan Markle pourrait quitter le palais de Buckingham... pour redevenir quelques minutes Rachel Zane, son ancien rôle dans la série justice Suits. Et les producteurs ne lésinent pas sur les moyens puisqu'ils seraient près à débourser entre 2 et 6 millions de dollars.



D'après le site d'actualités anglais The Mirror, il s'agirait d'un caméo de moins de deux minutes, tourné en Angleterre. Plus facile pour la nouvelle Duchesse de Sussex qui attend son premier enfant au printemps 2019. En ce qui concerne sa grossesse, les producteurs de NBC imagine qu'elle pourra "apparaître dans le script puisque le personnage de Rachel Zane s'est marié lors de sa dernière apparition en avril dernier", rapporte The Mirror.

En effet, dans le dernier épisode de la saison 7, l'avocate talentueuse se mariait avec Mike Ross (Patrick J. Adams). On peut donc imaginer une scène de vie conjugale entre les deux jeunes amoureux de ce nouvel épisode.