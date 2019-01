Meghan Markle veut que la chambre de son bébé soit vegan

publié le 24/01/2019 à 16:13

Bleue ou rose, la couleur de la chambre du premier enfant de Meghan Markle et du Prince Harry reste encore un mystère. Un détail a pourtant été dévoilé : la Duchesse du Sussex a demandé aux ouvriers une peinture... vegan.



Selon le tabloïd britannique The Sun, la future nurserie de leur imposante demeure de Frogmore House, à quelques centaines de mètres du château de Windsor, serait transformée grâce à des produits non toxiques et non testée sur des animaux.

Outre une possible odeur rafraîchissante, cette peinture aurait des vertus sur le système immunitaire et éviterait même les trous de mémoire. D'après une source du Sun, "Meghan a longuement recherché ce genre de produits pour la nurserie. La duchesse et le duc de Sussex ont finalement opté pour la marque The Organic & Natural Paint Co."

Le prince Harry et Meghan Markle attendent leur premier enfant, avait officiellement annoncé Kensington Palace le 15 octobre dernier. La date de l'accouchement est prévue pour le tout début du printemps 2019.