publié le 08/06/2021 à 12:33

N'envoyez pas de cadeau de naissance à Meghan et Harry pour la naissance de leur fille Lilibet Diana. Le couple spécifie en effet sur le site de sa fondation Archewell : "Pour celles et ceux qui veulent nous envoyer des cadeaux, nous vous demandons plutôt de soutenir et de vous renseigner sur ces associations pour les femmes et les filles : : Girls Inc, Harvest Home, CAMFED et Myna Mahila Foundation".

Une demande qui ne devrait pas surprendre les "fans" de Meghan et Harry, engagés depuis leur arrivée aux États-Unis auprès de plusieurs associations. Comme le précise le média britannique ITV, Girls Inc, est une association américaine qui vise à "inspirer et encourager" les "filles de 5 à 18 ans à travers divers programmes". Harvest Home "soutient les femmes enceintes et les jeunes mères sans abris", CAMFED a pour but d'améliorer l'accès à l'éducation des jeunes filles en Afrique et Myna Mahila aide les femmes indiennes à trouver un emploi.

Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor est née le 6 juin en Californie. L'annonce a été publiée par Harry et Meghan, qui ont fait part de leur "immense joie". "Elle est plus que ce que nous aurions pu imaginer, et nous sommes reconnaissants pour l'amour et les prières que nous avons ressentis à travers le monde. Merci pour votre gentillesse et votre soutien continus pendant cette période très spéciale pour notre famille", a écrit le couple félicité par la famille royale.