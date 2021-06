Meghan et Harry : la reine et la famille royale "ravies" de la naissance de leur fille

publié le 06/06/2021 à 22:27

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont fait part dimanche de la naissance de leur deuxième enfant, Lilibet "Lili" Diana, ainsi nommée en hommage à la princesse de Galles et à la reine Elizabeth II. Cette dernière s'est dite "ravie" de cette annonce.

La souveraine britannique, son fils le prince Charles et son épouse Camilla, ainsi que le prince William et son épouse Kate "ont été informés et sont ravis de la nouvelle de la naissance d'une fille pour le Duc et la Duchesse de Sussex", a déclaré une porte-parole de Buckingham.

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a quant à lui adressé au couple ses "félicitations", rejoint par le chef du parti travailliste Keir Starmer, qui a salué une "nouvelle extraordinaire". Meghan Markle et sa fille "sont en bonne santé". "Elle est bien plus que tout ce que nous aurions pu imaginer", écrivent Harry et Meghan dans un communiqué, a propos de leur fille née vendredi matin dans un hôpital de Santa Barbara, en Californie.