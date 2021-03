Beyoncé soutient Meghan Markle après son interview pour Oprah Winfrey

Meghan Markle et Beyoncé lors de l'avant-première du "Roi Lion" en 2019

publié le 10/03/2021 à 14:50

Meghan Markle peut compter sur le soutien de très nombreuses personnes après son interview avec Oprah Winfrey. Dans cet entretien à 7 millions de dollars, diffusé sur la chaîne américaine CBS, la duchesse de Sussex a entre autres révélé qu'elle avait eu des pensées suicidaires lorsqu'elle vivait "au sein de l'Institution" et que la couleur de peau d'Archie avait inquiété des membres de la famille royale.

Quelques jours après cette interview, Beyoncé a tenu à réagir et soutenir Meghan Markle. Sur son site officiel, "Queen B", a posté une photo en compagnie de la duchesse de Sussex, qu'elle avait rencontrée en 2019 lors de l'avant-première du Roi Lion. "Merci Meghan pour ton courage et ton influence. Tu nous donnes de la force et nous inspires", écrit Beyoncé.

En 2019 à Londres , Meghan et Harry avaient passé un moment sur le tapis rouge en compagnie de Beyoncé et son époux Jay-Z. Beyoncé avait complimenté Archie, comme le rapportait le Daily Mail : "Votre bébé est magnifique. Nous vous adorons". Jay-Z a même conseillé le prince Harry : "Le meilleur conseil que je puisse vous donner [en tant que père] c'est de toujours trouver du temps pour vous".

Beyoncé a partagé ce message sur son site officiel Crédit : Capture d'écran site de Beyoncé