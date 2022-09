Fils de marchand, Patrick Sabatier a grandi dans un milieu modeste, il explique au micro de Flavie Flament l'origine de sa plus grande passion, la radio.

"J’étais fou de radio, et je demandais quand j’avais 14 ans, de me laisser tôt le matin, vers 5 heures, devant le 22 rue Bayard, il y avait une maison qui s’appelait RTL. Il y avait des écrans dehors et je regardais l’animateur Maurice Favière. Au bout de plusieurs mois, le gardien m’a dit : 'Mais qu’est-ce que tu fais ici ? T’es qui ?' et il m’a fait entrer. C’était formidable ! Ça y est le rêve était là", explique-t-il au micro de Jour J.

Un rêve qui n’a pas toujours été reconnu par la profession. Ce fut le cas lors de sa première expérience chez Europe 1. "Il y a une dame qui a appuyé sur le micro d’ordre de la régie, et qui m’a dit : 'Vous ne ferez jamais carrière'. Je suis rentré chez moi, j’ai pleuré. J’ai beaucoup pleuré, elle m’a cassé mes rêves, mais le lendemain matin, j’étais repartie. […] Ce que je veux dire à travers tout ça, c’est que si vous avez un rêve, une passion, allez-y, n’écoutez pas trop ce qu’on vous dit. Allez jusqu’au bout et on verra qui va gagner", soutient l'animateur.



Patrick Sabatier, nostalgique d'une époque

Le Jeu de la vérité, Avis de recherche ou encore Mot de Passe, Patrick Sabatier a présenté près de 40 émissions au cours de sa carrière. Animateur à succès, il est aussi reconnu comme producteur de ses propres émissions. À commencer par le Jeu de la vérité, l’animateur s’est inspiré de sa jeunesse et d’un moment qu’il partageait avec ses amis en colonie. C’était le moment où, "on se disait tout", résume-t-il dans Jour J.

"J’aimerais avoir une émission comme ça aujourd’hui. Après, est-ce qu’on a encore des personnages comme Gainsbourg ou comme Coluche ? Parce que les personnages font aussi l’émission. […] Je vous assure que si aujourd’hui, on fait Le Jeu de la vérité, beaucoup de personne aurait intérêt à le faire. On dit tellement de choses sur les réseaux, sur les journaux, tandis que là, on est face à la caméra, on parle, on est libre, il n'y a pas de censure. […] Et franchement, cette liberté-là, à la fois un peu tranchée, mais aussi un peu sympathique, elle était formidable." assure-t-il

Le Jeu de la vérité a marqué l'esprit de toute une génération, mais pour Patrick Sabatier, Avis de recherche, restera son émission coup de cœur. "Avis de recherche, j’adore, c’est l’émission que j’ai adoré produire, présenter, animer, avant, pendant et après. C’est l’émission qui me manque le plus", conclu-t-il.

