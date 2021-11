Coluche : quel est le drôle de secret derrière la photo des Restos du Cœur ?

On est au Festival de Cannes en mai 1995. Le photographe Gaston Bergeret poursuit Coluche partout pour faire une photo. Coluche est d’accord mais il a 1.000 trucs à faire, donc à chaque fois qu’il le croise, il dit au photographe : "plus tard".

Sauf que le "plus tard" est toujours "plus tard". Mais, Gaston Bergeret ne lâche pas le morceau et Coluche finit par céder. Il dit au photographe : "Vas-y c’est maintenant ou jamais, t’as 2 minutes !". Sauf qu’il y a un petit problème…

L’endroit calme le plus proche, ce sont des toilettes. Et donc le Coluche que vous voyez sur la photo des Restos, en fait il est assis sur des WC avec la porte ouverte ! Regardez à nouveau la photo, vous verrez qu’une fois qu’on a cette info, quand on regarde la position du comique, c’est assez évident. Vraiment, comme celles et ceux qui œuvrent aujourd’hui pour les Restos, quel enfoiré ce Coluche !

