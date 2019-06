publié le 27/06/2019 à 19:48

C'est un véritable thriller qui se joue aux États-Unis, 10 ans après la mort de Michael Jackson, les accusations de pédophilie visant la star menacent son héritage... On vous emmène en coulisses de cette affaire...

Sûrement, mais peu importe puisque ce n'est pas du tout dans les coulisses du roi de la pop où je vais vous emmener... Mais dans celles du "Roi de la radio", Marc-Olivier Fogiel, et son émission fétiche, RTL Soir. 1.121ème numéro, et comme chaque fois, tout a commencé à 7h00 du matin. Chez lui, Marco, pas rasé, ébouriffé, pas de très bonne humeur, a déjà écouté toutes les radios. Voici donc l'heure des premiers textos à ses deux proches collaborateurs : Anne Forest, Simon Buisson, à peine levés, déjà cuits.

Les SMS tombent comme à Gravelotte. Nous avons eu accès à ces messages. Marc-Olivier Fogiel ne s'exprime que par onomatopées : "Viens", "Urgent", "T'es où ?". La phrase la plus longue est : "C'est quoi ce bordel ?". Pour pouvoir taper plus vite ses textos, Marco se ronge les ongles, ce qui explique quelques pansements. Meilleur client Orange depuis 2012 catégorie SMS, il a même tenté Barack Obama qu'il souhaitait inviter. "Hello Barack, I am Marco".

2.660 interviews au compteur

Mais si Barack Obama n'a pas figuré au tableau de chasse de Marc-Olivier Fogiel, il y en a d'autres : 2.660 interviews au total ; dont une première dame, Brigitte Macron, qui lui confiait récemment détester "le mot 'couguar'". Une star de la téléréalité, Nabilla, qui admettait s'être "brûlé les cheveux" avec le soleil du succès ou encore le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, qui le rebaptisait "Franck-Olivier".

"Frank-Olivier Fogiel", confesseur des plus grands, avec ces mots essentiels que l'on vient d'entendre sur le sens de l'existence. Les célébrités se bousculent donc au micro de ce Marc-Olivier Fogiel, mais que pensent de lui ses collaborateurs ?

Marc-Olivier Fogiel vu par ses collaborateurs

Eh bien, pour le savoir, nous avons approché son tout premier cercle. Anne Forest, punching-ball numéro un est résignée : "Marco c'est un peu comme si j'avais adopté un fils finalement", confie-t-elle. Simon Buisson, punching-ball numéro 2, lucide, concède : "Avec Marc-Olivier je croyais devenir journaliste, en fait je suis devenu le roi du café".



Olivier Geay, rédacteur en chef, est très remonté : "Ça fait des années que Marc-Olivier vient nous voir en nous disant 'Vous avez-vu l'info sur BFM, on pourrait peut-être le faire à 19h ?'". Isabelle Choquet, présentatrice 18h00, s'inquiète : "Qui va me boulotter mes noix de cajou maintenant ? Je vais tout prendre sur les hanches". Céline Landreau, présentatrice 19h00, se dit plutôt soulagée : "Ça fait deux ans que je me fais humilier tous les jours à l'antenne, franchement il était temps que ça s'arrête !". Enfin, Grégory Caranoni, réalisateur, est plus opportuniste : "J'avais deux rêves dans ma vie. la premier c'était de travailler avec Marc-olivier Fogiel et j'y suis arrivé. Le deuxième c'était de travailler avec Thomas Sotto."



Marc-Olivier Fogiel, enfant qui voulait faire de la radio, jeune homme qui fit de la télé, adulte qui revint à la radio, papa qui vient de repartir à la télé... Et qui en toute logique reviendra à la radio. À un de ces jours M. Marco.