Laurent Gerra rend un hommage tout particulier à Marc-Olivier Fogiel

publié le 27/06/2019 à 10:02

Jean-Michel Apathie reçoit Marc-Olivier Fogiel dans son émission "C à vous" afin de jauger si celui qu'il qualifie de "psychothérapeute du show-business hexagonal" est digne de rejoindre les rangs de BFM TV. "Rejoindre BFM TV représente pour moi un nouveau chapitre professionnel que j'aborde avec enthousiasme et responsabilité", lui assure Marc-Olivier Fogiel.

"Cessez d'utiliser cette langue de bois que vous avez pourtant l'habitude de réduire en copaux", lui répond le journaliste politique. "Vous ne pourrez pas vous soustraire en réponses dilatoires. Ainsi, je vous pose la question et vous demande d’y répondre sans tergiverser : quel est le prix de la baguette de pain ?"

"87 centimes en moyenne pour la France. Mais le prix peut monter jusqu'à 1,15 euros à Paris", lui répond le journaliste radio sans hésiter.

"Je vois que vous avez révisé vos classiques mais cette fois, je vais vous piéger et vous faire sortir de vos gonds avec cette nouvelle question directe et concrète. Vous qui avez l'habitude, j'en suis sûr, de manger du caviar dès le petit déjeuner, vous serez bien en peine de me donner le prix du pot de 80 grammes d’œufs de lompe au Carrefour Market de l'avenue Jean Jaurès à Bondy ?".

De nouveau, l'interviewé a la bonne réponse : "2,49 euros. Et d'après mes sources, il y aura une promo dès la semaine prochaine de moins 20% à condition d'avoir la carte de fidélité bien sûr". De quoi rassurer Jean-Michel Apathie quant à la compétence de l'ancien journaliste radio.