Marc-Olivier Fogiel est l'invité de RTL

publié le 04/10/2018 à 07:00

Un ouvrage pour convaincre ? Alors que le débat sur les modèles familiaux repart de plus belle, après les annonces du Comité consultatif national d'éthique (CCNE), Marc-Olivier Fogiel, père de deux filles nées d'une mère porteuse aux États-Unis, revient sur son parcours dans son livre Qu'est-ce qu'elle a ma famille ?, parut le 3 octobre chez Grasset.



Le Comité d'éthique a ouvert la voie fin septembre à l'extension de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules, mais reste opposé à la GPA (gestation pour autrui), notamment pour les hommes homosexuels. L'animateur de RTL Soir et son mari ont eu recours à ce procédé aux États-Unis et sont devenus les parents de deux fillettes, après un long processus administratif.

"L'histoire est extrêmement simple. Mes filles savent comment elles sont nées", affirmait l'animateur dimanche 30 septembre dans le magazine 7 à 8 sur TF1. Dans son livre, il va à la rencontre d'autres familles ayant eu recours à la GPA, un sujet qui inquiète particulièrement les sympathisants de La Manif pour tous.

