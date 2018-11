publié le 18/11/2018 à 10:45

Chaque soir, Marc-Olivier Fogiel revient sur des sujets de société dans son émission On refait le monde sur RTL. Sur le thème de l'itinérance citoyenne, il reçoit Gérard Depardieu, Bertrand Delanoë et Alain Souchon, très emballés par le sujet.



Sauf Gérard Depardieu visiblement. "Mais bon Dieu ! C’est quoi tous ces mots qu’on n’y comprend rien. Sers-moi plutôt un coup de blanc, c’est l’heure de l’apéro et j’ai soif". Une proposition qui n’est pas du goût du célèbre animateur d’On refait le monde. "Han, il veut boire… Et du vin blanc en plus. À la limite un Spritz sur un rooftop mais pas du jaja dans le studio high-tech de RTL."

De son côté Alain Souchon, est plutôt pour. "C’est sympa, l’itinérance citoyenne, l’éco-mobilité, les circulations douces, douces-amères même… On prend son p’tit vélo électrique, on met son écharpe tricotée par Laurent Voulzy, on est au grand air, on respire un p’tit peu les pot d’échappement, ça soulage la Planète qu’on aspire du CO2".