publié le 12/02/2020 à 12:43

Macaulay Culkin persiste et signe. L'enfant star des années 90, qui a passé de nombreux moments avec Michael Jackson vient de donner une nouvelle interview où il affirme que la pop star accusée de pédophilie ne lui a "jamais rien fait".

À l'époque, l'acteur a 10 ans quand il se "lie d'amitié" avec Michael Jackson, alors âgé de 32 ans. L'interprète de Kevin McCallister dans Maman j'ai raté l'avion, raconte dans les colonnes du média américain Esquire, qu'il avait l'habitude de faire des "canulars téléphoniques" en compagnie de Michael Jackson. La dernière fois que les deux stars se sont vues, c'était en 2005 à la County Superior Courthouse, où Macaulay Culkin avait témoigné pour la défense de "Bambi", accusé d'avoir drogué et abusé d'un mineur. Nombreux et nombreuses sont les personnes qui pensaient et pensent que Michael Jackson a aussi abusé de Macaulay Culkin.

"Écoutez, je vais commencer par dire une phrase qui est la réalité : il ne m'a jamais rien fait. Je ne l'ai jamais vu faire quoi que ce soit. Et surtout en ces moments d'indignation, je n'ai aucune raison de tenir ma langue", confie-t-il avant de poursuivre : "S'il s'était passé quoi que ce soit - je ne dis pas que ce serait élégant de le faire - mais ce serait le bon moment pour en parler. Et si j'avais quelque chose à dire, je l'aurais totalement fait. Mais non, je n'ai jamais rien vu, il n'a jamais rien fait."