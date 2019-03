"Leaving Neverland" : les fans de Michael Jackson remontés sur Twitter

publié le 22/03/2019 à 03:05

Le documentaire provoque un tollé. Qu'ils soient pour ou contre la diffusion des témoignages de Wade Robson et James Safechuck, se présentant comme d'anciennes victimes du King of Pop, les internautes sont remontés sur les réseaux sociaux.



Le réalisateur britannique, Dan Reed, s'est entretenu plusieurs jours durant avec ces deux hommes et leurs proches pour qu'ils racontent leurs histoires et leurs quotidiens auprès du roi de la pop, Michael Jackson. Ils expliquent sans détour les agressions sexuelles et viols que leur aurait imposé la star de la musique alors qu'ils étaient enfants. Sur Twitter, le hashtag #LeavingNeverland permet de dénoncer ce que certains disent être "une abjection totale".



Les tweets qualifiant les supposées victimes de Michael Jackson de peu crédibles sont nombreux. Les internautes reprochent notamment le manque de logique quant à leur récit. Pour Océane, ce documentaire n'a permis aux deux hommes que de "passer à la télé uniquement pour se faire du blé, se rendre intéressant et dégrader l'image de la plus grande personne au monde". Sofian, lui, relève : "C'est la première fois que je vois une supposée victime de viol qui témoigne avec le sourire..."

Mais les soutiens à Michael Jackson font face à d'autres types de critiques. Pour certains internautes, la star, décédée en 2009, est bien coupable de pédophilie.

Le documentaire a créé une onde de choc depuis sa première diffusion. Des fans de Michael Jackson s'élèvent face à cette enquête qu'ils jugent à charge et menacent de porter l'affaire devant la justice. Des radios et des artistes, eux, ont décidé de faire de Michael Jackson un personnage du passé en ne diffusant plus sa musique.