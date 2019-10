publié le 14/10/2019 à 15:12

Après Rocketman, un documentaire où l'artiste se livrait sur sa vie intime, Elton John réalise une nouvelle introspection et se livre dans une autobiographie qui fait déjà beaucoup parler, avant même sa parution. Intitulé Me, et disponible ce mardi 15 octobre, le livre se replonge, entre autres, dans les souvenirs d'un personnage qu'il qualifie de "malade mental" et "d'un peu inquiétant à côtoyer".

Dans des extraits rapportés par TMZ, Elton John se confie sur sa relation avec "le roi de la pop". "Je connaissais Michael depuis qu'il avait 13 ou 14 ans. C'était le gamin le plus adorable qu'on puisse imaginer", commence-t-il par raconter.

"Mais au fil des années, il a commencé à se retirer du monde et de la réalité, à la manière d'Elvis Presley, se rappelle l'interprète de Your Song. Dieu sait ce qui se passait dans sa tête, et dieu sait de quels médicaments il était bourré, mais à chaque fois que je l'ai vu, plus tard, je me suis dit que ce pauvre garçon avait totalement perdu la boule".

La pop star en pleine tournée d'adieu se confie également sur la fois où il avait invité Michael Jackson à une soirée. Ce dernier, à l'écart, avait été aperçu en train de jouer avec le fils de la gouvernante. " Pour une raison ou pour une autre, il ne se sentait pas à l’aise en compagnie d’adultes", indique le chanteur.