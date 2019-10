VIDÉO - Lizzo invite Macaulay Culkin ("Maman, j'ai raté l'avion") à faire le show

publié le 25/10/2019 à 11:12

Qui a dit que Macaulay Culkin ne savait pas danser ? Le 23 octobre 2019, l'interprète de Kevin McCallister dans Maman j'ai raté l'avion a prouvé qu'il est le roi de la piste pendant le concert de la chanteuse Lizzo, à Los Angeles.

Lizzo a invité l'acteur du film culte des années 90, à la rejoindre sur scène pour "une danse idiote". Macaulay Culkin ne s'est pas fait prier et a fait le show devant le public de Lizzo. L’ambiance est électrique et survitaminée, à l'image des concerts de la star, égérie du "self love".

Macaulay Culkin exécute un mouvement de danse, qui fera sourire plus d'un et d'une fan de la star, repris par Lizzo et ses danseuses. Le tout sous les applaudissements du public. L'acteur, qui avait récemment parodié l'annonce du remake de Maman j'ai raté l'avion pour Disney+, chante même quelques paroles avec Lizzo, avant de lui tomber dans les bras à la fin du morceau.