publié le 09/09/2019 à 18:25

Patrick Bruel est soupçonné d'avoir adopté un comportement déplacé envers une masseuse. Le chanteur est accusé par une employée de l’hôtel Radisson, à Porticcio, près d’Ajaccio, dans lequel il logeait le 9 août 2019. Une enquête préliminaire a été ouverte pour "exhibition sexuelle" et "harcèlement sexuel" depuis la mi-août.

Patrick Bruel a été entendu le dimanche 8 août par les gendarmes à Châlons-en-Champagne, dans la Marne, où il s'était rendu pour un spectacle. Les faits se sont produits juste avant son concert prévu en Corse : il croise l'esthéticienne dans les couloirs de son hôtel avec laquelle il discute et cette dernière lui laisse son numéro. L'équipe du chanteur appelle plus tard pour réserver un massage dans la loge, un cadre inhabituel, mais cette dernière décide de rester.

La plaignante, une jeune employée de 21 ans, explique que l'artiste s'est montré insistant et attendait une prestation à caractère sexuelle. L'artiste a notamment refusé de porter un sous-vêtement jetable, nécessaire au massage. Le chanteur se défend et affirme au Parisien que sa loge était "accessible à tout le monde" et que ses enfants "ont l'habitude de rentrer à tout moment". L'artiste conclut en se défendant d'avoir eu "la moindre intention, ni le moindre geste déplacé envers cette femme". Patrick Bruel explique que sa nudité était due à la chaleur ambiante.

La jeune femme a assisté au concert après le massage avant de se rendre à la gendarmerie trois jours plus tard pour déposer un signalement et non une plainte, "pour que cela ne se reproduise pas", a-t-elle expliqué, entraînant ainsi l'ouverture d'une enquête pour harcèlement et l'audition libre de Patrick Bruel dont le chanteur n'avait pas été prévenu.

