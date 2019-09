publié le 09/09/2019 à 06:47

Les deux patrons du Cuba Libre font face à la justice ce lundi 9 septembre, plus de trois ans après l'incendie meurtrier de ce bar rouennais. 14 personnes qui célébraient un anniversaire avaient trouvé la mort dans la cave de l'établissement ravagée par les flammes en quelques minutes en raison d'une bougie mal éteinte. Les victimes sont mortes asphyxiées dans cette pièce aménagée illégalement et dépourvue d'issue de secours.

140 parties civiles se sont constituées dans ce dossier, dont Rémy Hubert. Son fil, un DJ qui animait la soirée, est mort dans l'incendie. "Je n'attends pas forcément de grandes choses du procès (...) Ça ne ramènera pas mon fils. Je me dis qu'on va revivre le drame une deuxième fois", témoigne-t-il au micro de RTL. Le père de famille estime que ce drame n'a rien d'un accident. "Rien n'était aux normes. La salle n'aurait jamais dû ouvrir (...) Tel que c'était fait, ça devait arriver", se désole-t-il.

Les deux patrons sont poursuivis des chefs d'homicides involontaires et risquent jusqu'à cinq ans de prison. Leurs avocats n'ont pas souhaité s'exprimer.

