publié le 24/05/2020 à 18:39

Jean-Loup Dabadie nous a quitté à l'âge de 81 ans. Cela fait près de 60 ans que ses mots nous accompagnent : au cinéma, en chanson, au théâtre ou dans les livres. Il avait le talent de savoir croquer ses contemporains avec justesse et tendresse, soulignant leurs qualités ou leurs travers sans jamais les juger.

Cela a donné d’immenses moments par exemple sur grand écran : Un éléphant ça trompe énormément, Nous irons tous au paradis mais aussi La Gifle, La Sauvage ou La Tête en friche. Yves Robert, Claude Pinoteau, Jean-Paul Rapeneau, Jean Becker et tant d’autres au cinéma connaissaient son amour et son appétit des mots. Sans oublier sa collaboration fructueuse avec Claude Sautet : Les Choses de la vie, Max et les ferrailleurs, Garçon ou encore César et Rosalie avec le trio Samy Frey, Yves Montand et Romy Schneider en 1972.

"Il y avait une telle force dans les dialogues", rend hommage Jean Becker, qui a vu son ami il y a quatre jours seulement. "C'était un homme d'une grande humanité et en même temps merveilleusement près des gens, très humain", raconte-t-il, très ému par sa disparition. "On était devenus de véritables amis, nous partagions le même amour pour l'île de Ré. On se voyait très souvent tous les deux. J'ai perdu quelqu'un de très important dans ma vie."

Un auteur prolifique

Au-delà du cinéma, Jean-Loup Dabadie était aussi un auteur de textes et de sketches très prolifique… Muriel Robin, Pierre Palmade, Sylvie Joly ou Michel Leeb ont fait appel à son don pour le mot et la réplique qui sonne juste. Celui avec lequel il aura le plus travaillé c’est Guy Bedos : tous les grands sketches classiques de l’humoriste sont co-signés Dabadie, comme La Drague en duo avec Sophie Daumier.

Jean-Loup Dabadie savait aussi mettre des mots sur les accords des autres. Il a été le parolier de tubes immenses pour tous les grands noms de la variété française : Julien Clerc, Michel Polnareff, Johnny Hallyday mais on pourrait citer également Sardou, Reggiani, Claude François, Dalida ou même Barbara… Jean-Loup Dabadie a traversé nos vies comme un dandy élégant, un curieux au regard acéré et tendre. C’était un témoin, un conteur et un poète immense de notre temps.

"On ne s'était pas vu depuis un certain temps, j'ai eu l'idée de l'appeler il y a une dizaine de jours. On a parlé longuement, en raccrochant j'ai dit à ma femme 'il n'a pas cette voix juvénile que je lui connaissais'", raconte Julien Clerc, qui a travaillé longtemps avec Jean-Loup Dabadie. "C'était une longue collaboration", reconnaît-il. "Son talent immense a été d'écrire de la chanson populaire élégante. Quand il trouvait les bons mots, ça touchait le cœur directement", conclut Julien Clerc.

À écouter également dans ce journal

Restauration - Un accord est en passe d'être trouvé pour la réouverture en zone verte des cafés et restaurants, après plusieurs semaines de négociations entre les professionnels et le gouvernement.

Police - Camélia Jordana a dénoncé les violences policières et leur caractère raciste dans On n'est pas couché, samedi 23 mai, sur France 2. Le syndicat de police Alliance a réagi.

Aïd - C'est la fin du ramadan. Les célébrations religieuses sont désormais autorisées mais le Conseil du culte musulman recommande de ne pas ouvrir les mosquées.