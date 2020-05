L'académicien Jean-Loup Dabadie est décédé à l'âge de 81 ans

publié le 24/05/2020 à 15:11

Il a travaillé avec les plus grands et signé quelques-unes des plus belles chansons françaises. Le scénariste, parolier, homme de lettres et ancien journaliste Jean-Loup Dabadie est décédé dimanche 24 mai à Paris à l'âge de 81 ans, a annoncé son agent.

L'homme de lettres est mort à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, d'une maladie autre que le Covid-19, a précisé Bertrand de Labbey. "Jean-Loup Dabadie est décédé aujourd'hui à 13 heures. C'était un artiste complet, il avait réussi dans tous les arts : le sketch avec Guy Bedos (pour lequel il avait écrit de nombreux textes) ; la chanson avec Polnareff (Lettre à France) et Julien Clerc (Femmes je vous aime); et également le cinéma en tant que scénariste et adaptateur", a-t-il rappelé.

Jean-Loup Dabadie laisse une œuvre impressionnante, très variée, majeure. Parolier de talent, il a écrit pour Julien Clerc (Femmes, je vous aime), Serge Reggiani (Le Petit Garçon), Michel Sardou (Chanteur de jazz), Johnny Hallyday (J'ai épousé une ombre). Michel Polnareff lui doit ses principaux succès (Holidays, On ira tous au Paradis, et donc son chef oeuvre Lettre à France).

Le cinéma français lui doit aussi beaucoup. Jean-Loup Dabadie a écrit les scénarios de plusieurs grands longs-métrages. Il en a notamment signé plusieurs pour Claude Sautet : Les Choses de la vie, Max et les ferrailleurs (avec l'acteur Michel Piccoli disparu récemment), César et Rosalie.

Né en 1938 à Paris, Jean-Loup Dabadie est le fils de Marcel Dabadie qui fut aussi parolier (de Maurice Chevalier ou de Julien Clerc). L'homme de lettres a débuté comme écrivain et journaliste, avant de devenir auteur de sketches à grand succès, puis un immense parolier et un scénariste remarqué pour ses textes empreints de tendresse et de nostalgie.