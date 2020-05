publié le 24/05/2020 à 02:00

"Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic et j’en fais partie". Invitée de l'émission On n'est pas couché, diffusée samedi 23 mai sur France 2, la chanteuse et actrice Camélia Jordana a pris la parole pour dénoncer les violences policières.

L'actrice a notamment insisté sur la stigmatisation des contrôles envers les communautés noires et arabes. "Je parle des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau. C'est un fait", a t-elle lancé. "Aujourd'hui, j'ai les cheveux défrisés, quand j'ai les cheveux frisés je ne me sens pas en sécurité face à un flic en France", a t-elle ajouté.

Interpellée sur la condition difficile de certains policiers en France, par l'écrivain Philippe Besson, Camélia Jordana a rétorqué : "Le combat est tel, qu'on ne peut pas voir l'espèce de virgule qui serait l'arbre qui cache la forêt et qui permettrait de minimiser le combat dont il est question". Au cours de l'émission, l'artiste est également revenue sur la problématique des intermittents du spectacle au cœur de la crise du Covid19.



On n'est pas couché était de retour après 10 semaines d'absence forcée en raison du confinement, avec comme invités, outre Camélia Jordana, Yannick Jadot, Franck Gastambide, Aurélie Jean et Tonio Benacquista.



Le dimanche 24 mai, Christophe Castaner condamné fermement les propos tenus par Camélia Jordana : "Ces propos mensongers et honteux alimentent la haine & la violence. Ils appellent une condamnation sans réserve."

