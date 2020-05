publié le 23/05/2020 à 06:38

Ce dimanche 24 mai, les musulmans fêteront l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du Ramadan. Malheureusement, les fidèles ne pourront pas se rassembler dans les mosquées et lieux de prières, toujours fermés en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus.



Le jeûne du Ramadan a débuté le 24 avril dernier, en pleine pandémie, et dure un mois lunaire complet. Et cette année, l'Aïd el-Fitr, la fête qui célèbre la fin du mois de jeûne, tombe le dimanche 24 mai 2020 (versus le 4 juin l'an dernier). "Compte tenu du contexte de pandémie, la prière de l'Aïd (dimanche matin, ndlr) ne peut avoir lieu dans les mosquées", souligne le Conseil français du culte musulman (CFCM) dans un communiqué ce vendredi, juste après la tenue d'une visioconférence entre les principaux responsables de cette instance à la grande mosquée de Paris.

La date est déterminée par la traditionnelle observation lunaire de la "Nuit du doute" / "Nuit de l'annonce", comme c'est le cas pour chaque fin de mois du calendrier lunaire musulman. Avant cette fête, les musulmans sont invités à s'acquitter de Zakât Al-Fitr, l’aumône de fin du jeûne. Son montant est fixé cette année à 7 euros par personne à charge et elle doit être distribuée aux pauvres avant la fin du Ramadan.