publié le 26/11/2019 à 18:46

RTL est en mesure de vous donner des nouvelles de Catherine Deneuve ce mardi. L'actrice avait été hospitalisée après un malaise le 5 novembre dernier. C'est l'acteur Benoît Magimel avec qui elle tournait, qui a donné des nouvelles rassurantes de l'actrice. "Catherine Deneuve se repose, elle va bien", explique-t-il.

"On doit se retrouver normalement en début d'année. C'est vrai que ce film, on ne peut pas l'envisager sans elle. On a des nouvelles excellentes, voilà elle a besoin de repos. C'est une femme qui vit à cent à l'heure. Forcément on a été très inquiet mais aujourd'hui on est plutôt rassuré", ajoute le comédien.

Le malaise de Catherine Deneuve s'est produit mardi 5 novembre vers 15 heures au centre hospitalier de Gonesse (Val d'Oise), où l'icône du cinéma français tournait une scène du film De son vivant d'Emmanuelle Bercot. Elle a été prise immédiatement en charge par cet établissement pour les premiers soins, avant son transfert vers un hôpital parisien.

