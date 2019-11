publié le 07/11/2019 à 08:31

L'actrice a fait un malaise sur le lieu de tournage du dernier film d'Emmanuelle Bercot, De son vivant, un drame familial avec Benoît Magimel et Cécile de France. Elle a été hospitalisée mercredi dans un hôpital parisien dont le nom n'a pas été communiqué.

L'icône du cinéma français a souffert d'un accident vasculaire ischémique. Il est "très limité et donc réversible" assure sa famille. "Heureusement, elle n’a aucun déficit moteur et doit bien sûr prendre quelque temps de repos". Le neurologue Francis Turjman explique pour RTL ce qui est arrivé à la comédienne. "Un AVC ischémique c'est quand une petite artère est bouchée entraînant un manque d'irrigation au cerveau. Limité, donc seule une petite zone du cerveau a souffert, et réversible veut dire que Catherine Deneuve va récupérer" des symptômes et ne devrait pas garder de séquelles.

À écouter également dans ce journal

Évacuation de campements de migrants - "Cela ne changera rien", pour les associations parisiennes qui leur viennent en aide.

Française des Jeux - Coup d'envoi de la privatisation jeudi 7 novembre, l'État cède 52% des parts.

SNCF - Mouvement de grève des contrôleurs dans l'Est vendredi : plusieurs trains Paris-Strasbourg supprimés.

Football - Le Paris SG qualifié sans briller pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.