Catherine Deneuve hospitalisée dans un "état sérieux" après un malaise

publié le 06/11/2019 à 10:45

Catherine Deneuve a été hospitalisée à Paris dans la nuit de mardi à mercredi 6 novembre. L'actrice de 76 ans a été victime d'un malaise, précise Le Parisien Aujourd'hui en France qui révèle l'information, confirmée à RTL.

Selon nos confrères, elle aurait été prise en charge dans un "état sérieux, qui nécessite des examens approfondis". L'icône du cinéma français aurait fait un malaise sur le lieu de tournage du dernier film d'Emmanuelle Bercot, De son vivant, un drame familial avec Benoît Magimel et Cécile de France. Le long-métrage racontera l’histoire d’un trio pendant un an : un fils condamné par un cancer, une mère en souffrance face à son impuissance et un médecin essayant de faire son travail.

Catherine Deneuve est actuellement à l'affiche de Fête de famille, un film de Cédric Kahn, dans lequel elle incarne une matriarche qui convie ses enfants et ses petits-enfants à venir fêter son anniversaire.