"Les Inconnus, c'est autre chose que McFly et Carlito", raille Eric Brunet

publié le 11/06/2021 à 20:23

Eric Brunet souhaite s'arrêter sur la sortie du premier album de Didier Bourdon intitulé Le Bourdon. L'humoriste mêle l'humour et la poésie. On y trouve même un duo avec Michèle Laroque et également un trio avec ses acolytes des Inconnus : Bernard Campan et Pascal Légitimus.

Grand fan des Inconnus, Eric Brunet est admiratif devant le nombre d'expressions que les humoristes ont laissées dans les mémoires : "Eh Manu, tu descends ?", "cela ne nous regarde pas", "c'est ton destin", ou encore la tirade sur le bon et le mauvais chasseur. Didier Bourdon avait également écrit des chansons, comme "Isabelle a les yeux bleus" qui singeait Partenaire particulier. Les Inconnus ont même eu une Victoire de la musique pour "Auteuil, Neuilly, Passy."

Les Inconnus, c'est aussi l'apogée d'un style, l'humour incorrect. Toutes les communautés ont été caricaturées : les blancs, les noirs, les arabes, les juifs, les gros, les handicapés, les homos, les riches, les pauvres... Certains sketchs seraient totalement indiffusables aujourd'hui. Et sous Mitterrand, ils se moquaient même de la gauche culturelle, des faux artistes, des chanteurs engagés. Pour dénoncer la pression fiscale, les Inconnus avaient sorti une chanson géniale : "Rap-tout (Vampires)" qui leur a valu un contrôle fiscal.

Pour Eric Brunet, c'est autre chose que McFly et Carlito, pourtant ça tapait fort. Ils avaient un sens de l'observation qui frôlait le génie. Pardon pour la banalité : 30 ans après, les Inconnus restent irremplaçables.